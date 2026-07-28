Bellaria, al parco Giovanni Paolo II arriva un nuovo gioco inclusivo per tutti i bambini

Donato da Valentina e Lorenzo Wang il nuovo spazio ludico permette anche ai bambini con disabilità o difficoltà motorie di giocare e socializzare insieme

Grazie alla generosità di Valentina e Lorenzo Wang, il parco Giovanni Paolo II di Bellaria Igea Marina ospita ora un nuovo gioco inclusivo, che consentirà divertimento e occasioni di socializzazione all’aperto ai bambini con disabilità o difficoltà motorie. Il bel gesto nei confronti di tutta la città da parte dei giovani titolari del ristorante Mana Sushi: che porta un ulteriore arricchimento dell’area verde nel cuore di Bellaria, con particolare riferimento a quelle attrezzature tanto utili per consegnare a tutti i bambini pari opportunità di incontro, divertimento e nuove amicizie.