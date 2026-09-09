Bellaria, Bim in Flowers premia balconi, hotel e attività in fiore

All’hotel Bristol la cerimonia della quinta edizione del concorso che valorizza il verde urbano e gli allestimenti floreali.

Petali, balconi curati e vetrine fiorite. A Bellaria Igea Marina si è conclusa la quinta edizione di Bim in Flowers, il concorso dedicato a chi durante l’estate ha contribuito a rendere più verde e accogliente la città. La cerimonia di premiazione si è svolta martedì 8 settembre all’Hotel Bristol, che ha conquistato anche il primo posto nella propria categoria.

L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione comunale con il sostegno dell’assessore all’Ambiente, Decoro Urbano, Demanio Mare e attività portuali Adele Ceccarelli, nasce all’interno del circuito "Asproflor Comuni Fioriti". Il progetto coinvolge non soltanto le strutture ricettive, ma anche negozi, ristoranti, stabilimenti balneari, pubblici esercizi e privati cittadini.

Durante l’estate una giuria ha valutato gli allestimenti floreali, arrivando a stilare la classifica nelle tre categorie previste. Tra hotel, campeggi, B&B e agriturismi, dietro all’Hotel Bristol si sono piazzati l’Hotel Elite Rosamaria e l’Hotel Derby.

Nella categoria dedicata alle attività economiche e agli stabilimenti balneari ha vinto Hawaiki. Secondo posto per La Spiaggia di Paolo, 60, mentre Bar La Perla e Pizzeria del Bosco hanno conquistato il terzo posto ex aequo.

Tra balconi e giardini visibili dalla strada, invece, il primo premio è andato a Roberto Mazzotti, seguito da Izabela Szewczyk e Gloria Gori. Sono state inoltre assegnate menzioni speciali a Lia Shopping, Bagno 55 e Villa Claudia.

Il concorso mette insieme la dimensione estetica con quella ambientale e punta a coinvolgere direttamente chi vive e lavora sul territorio. Bellaria Igea Marina arriva del resto a questo appuntamento dopo il riconoscimento ottenuto lo scorso ottobre in Canada al concorso internazionale Communities in Bloom.

"Cinque anni di petali e colori, di balconi curati con amore e angoli di città che fioriscono grazie a chi vive Bellaria Igea Marina ogni giorno", commenta Ceccarelli. Per l’assessore, Bim in Flowers "non è solo un concorso, ma il battito verde della nostra comunità", con un ringraziamento rivolto a chi attraverso un vaso, un giardino o un allestimento contribuisce alla cura degli spazi e all’ospitalità della città.