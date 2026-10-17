Truffa finto Carabiniere: da Novafeltria si spostano a Villa Verucchio, arrestati

Brillante operazione dei Carabinieri di Novafeltria che hanno assicurato alla giustizia i due truffatori, a processo per direttissima lunedì 19 ottobre

Ieri (venerdì 16 ottobre) vi abbiamo riferito di un tentativo di truffa del finto carabiniere effettuato a Novafeltria. A pochi minuti di distanza da quell'episodio, i malviventi hanno cercato nuovamente di colpire, spostandosi a Villa Verucchio. Ma oramai i Carabinieri erano sulle loro tracce e li hanno fermati mentre stavano cercando di colpire a danno di una donna: sono stati così arrestati. Si tratta di due italiani residenti nel Riminese, che saranno processati lunedì mattina (19 ottobre) per direttissima. Al momento si trovano agli arresti domiciliari.

I due avevano preso di mira gli abitanti della Valmarecchia. Il tentativo fallito ai danni di una famiglia residente in centro a Novafeltria ha segnato il primo passo falso. Neppure il tentativo di truffa si è consumato in quell'occasione, perché i Carabinieri sono intervenuti prontamente, presidiando l'abitazione presa di mira, dopo la prima telefonata con la convocazione in Caserma del figlio quarantenne per un presunto caso di clonazione dei suoi documenti. La seconda telefonata avrebbe dovuto avere come destinatario uno dei genitori anziani, e invece a parlare con il truffatore, che si era spacciato per il tenente Antonio Rossi della stazione di Villa Verucchio, è stato nuovamente il figlio. A quel punto i malviventi si sono spostati da Novafeltria proprio a Villa Verucchio, hanno tentato di truffare una donna, ma quando si sono presentati per ritirare soldi e gioielli - in genere i finti carabinieri chiedono preziosi e denaro per un'inverosimile cauzione a seguito del fermo di un parente, generalmente un figlio - si sono ritrovati i Carabinieri, che hanno fatto scattare le manette.

Fondamentali l'attività informativa svolta dall'Arma per sensibilizzare sulle truffe agli anziani, e la tempestività e l'efficienza degli uomini della compagnia Carabinieri di Novafeltria diretta dal comandante Daniele Mangerini.