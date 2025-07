Bellaria celebra Raffaella Carrà: 80 scatti per omaggiare l’icona della tv italiana

Oltre alla mostra, anche riprese in spiaggia, interviste e omaggi speciali per ricordare la “Lella” nel giorno dei suoi 82 anni

Avrebbe compiuto 82 splendidi anni, l’indimenticata Raffaella Carrà - e Bellaria Igea Marina, città della sua giovinezza, la celebra attraverso una mostra temporanea con gli scatti più iconici che ritraggono la diva della tv italiana. L’esposizione è stata presentata dalle telecamere di RAI 1, in diretta su “Unomattina Estate”, mercoledì 18 giugno, in occasione del suo compleanno. Ottanta fotografie esposte sotto al gazebo adiacente Piazzale Capitaneria di Porto, su Viale A. Pinzon, scattate dal fotografo di fiducia, Italo Angelini, intervistato ai microfoni della trasmissione RAI. Il materiale fotografico dedicato a Raffaella è raccolto e consultabile anche digitalmente, sulla sezione apposita del “Museo Digitale” presente sul sito www.bellariaigeamarina.org – come ha orgogliosamente spiegato il Presidente di Fondazione Verdeblu, Paolo Borghesi. La mostra fotografica, insieme agli scatti di Angelini, si compone anche di fonti provenienti dall’Archivio dell’Ufficio Cultura del Comune di Bellaria Igea Marina che ha dato la possibilità di esporre curiosi reperti. Tra questi, spiccano alcuni ritagli di giornale, meticolosamente collezionati da un fans di Raffaella, che ne ripercorrono la gloriosa carriera.

«La mostra fotografica è l’ultimo tassello di tante iniziative dedicate a Raffaella Carrà: dal lungomare che l’Amministrazione ha voluto intitolarle, ai pannelli gigantografici relativi all’amicizia tra Raffaella e Little Tony; fino al Contest formativo a lei dedicato, Rumore BIM Festival.» Chiosa Paolo Borghesi, Presidente di Fondazione Verdeblu. «L’occasione delle quattro dirette nella trasmissione “Unomattina Estate”, oltre ad aver contribuito a promuovere tali iniziative, è stata una splendida cartolina della nostra città.»

Raffaella è la protagonista in tutte le sue sfaccettature ed, attraverso le foto, la si vede posare giovanissima sulle spiagge bellariesi; durante celebrazioni e feste cittadine come il Festival Milleluci o come star di rotocalchi e riviste dell’epoca. Una dedica affettuosa che la città rivolge alla sua “Lella”, riportando alla luce quelle fotografie che la legano a Bellaria Igea Marina. Proprio sulla spiaggia si sono svolte poi delle riprese, in memoria della Carrà, coinvolgendo il pubblico a ballare sulle note del celebre “Tuca Tuca”; interviste a personaggi come Frida Vasini, che l’hanno direttamente o indirettamente conosciuta, a bordo della storica imbarcazione “Teresina”, con riprese della costa di Bellaria Igea Marina dal mare.

L’insieme di tutte queste iniziative hanno simboleggiato un caldo abbraccio della città romagnola e di tutti i suoi ospiti, alla mitica Raffaella - come sottolinea l’Assessore al Turismo, Milena Casali: «Bellaria Igea Marina augura buon compleanno a Raffaella, che con il suo stile unico ha rivoluzionato la televisione italiana, diventando un’icona di modernità e libertà.»