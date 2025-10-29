Bellaria: chiusura temporanea di via Sant’Apollonia per lavori idrici

Dal 3 novembre Romagna Acque interviene sulla condotta ‘Genga’: circa 300 metri in direzione Nord non saranno accessibili fino a fine gennaio

A partire da lunedì 3 novembre, giorno in cui è previsto l’inizio dei lavori, sarà chiuso al traffico il tratto ‘finale’ in direzione Nord di via Sant’Apollonia: ossia i circa 300 metri di strada che, in prossimità del parco fotovoltaico, si congiungono con via San Giuseppe, la quale quindi non sarà momentaneamente accessibile in questo modo.

Il provvedimento è finalizzato a consentire l’intervento di rifacimento, da parte di Romagna Acque, della condotta ‘Genga’ a beneficio dell’assetto idrico della zona. Resterà in vigore sino alla fine di gennaio, o comunque fino al termine dei lavori, ed interesserà in particolare la porzione di via Sant’Apollonia che va dal civico 78 all’84: ai residenti della zona sarà garantita dall’impresa esecutrice la possibilità di uscire o accedere alle proprie abitazioni.