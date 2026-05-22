Bellaria, cittadino tedesco ricercato a livello internazionale fermato in hotel

La Polizia ha rintracciato l’uomo durante un controllo sul territorio: era destinatario di un mandato di cattura per una presunta violenza sessuale avvenuta in Canada

Mercoledì pomeriggio la Polizia di Rimini ha arrestato a Bellaria un cittadino tedesco destinatario di un mandato di cattura internazionale.

Intorno alle 17 una pattuglia è intervenuta in un hotel della città dopo la segnalazione della presenza di un uomo ricercato a livello internazionale.

Gli agenti hanno individuato e identificato il sospettato, effettuando poi ulteriori verifiche che hanno confermato la sua identità.

Secondo quanto emerso, l’uomo era ricercato da anni perché ritenuto il presunto responsabile di una violenza sessuale avvenuta in Canada ai danni di una ragazza che faceva parte del suo gruppo musicale.

Dopo gli accertamenti è stato accompagnato negli uffici della Questura e successivamente trasferito in carcere, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.