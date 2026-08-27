Bellaria diventa la casa dei conservatori d’Europa, al via la Summer Academy

Da domani al 30 agosto politici e rappresentanti europei a confronto su economia, immigrazione, giovani, tecnologia e futuro dell’Europa

Da domani, venerdì 28 agosto, Bellaria-Igea Marina ospiterà la Ecr Summer Academy 2026, la tre giorni organizzata dal Partito dei Conservatori e Riformisti Europei dal titolo “The Strength of Conservative Values for a Renewed Europe”. L’appuntamento si svolgerà in via Pinzon 310 e riunirà esponenti di Fratelli d’Italia, del gruppo ECR e del mondo conservatore europeo, insieme a rappresentanti delle istituzioni, dell’economia e della cultura.

Ad aprire i lavori saranno Antonio Giordano, segretario generale dell’ECR Party, il sindaco di Bellaria-Igea Marina Filippo Giorgetti, l’eurodeputato Mario Mantovani, il consigliere regionale Nicola Marcello e Nicola Missiani, presidente del circolo FdI cittadino.

La prima giornata sarà dedicata al tema «Il coraggio di essere cristiani nell’Europa, nell’Africa e nel mondo di oggi» e alla presentazione del libro “Giorgia Meloni: The Conservative Revolution”, con l’autore Francesco Giubilei e l’ex ministro della Cultura Sandro Bondi.

Sabato 29 il programma entrerà nel vivo con gli incontri dedicati a deindustrializzazione, competitività industriale e immigrazione. Alle 12.20 è previsto il dialogo tra il ministro per gli Affari europei Tommaso Foti e Mario Mantovani sui principali scenari europei e sul ruolo dell’Italia.

Nel pomeriggio spazio ai giovani e alla politica con Patryk Jaki, co-presidente del gruppo ECR al Parlamento europeo, mentre in serata si parlerà di islamizzazione e delle sfide per la società europea.

La giornata conclusiva di domenica sarà dedicata a tecnologia e futuro dell’Europa, con l’introduzione di Christian Garavaglia. A chiudere l’Academy sarà l’intervista “Europe: Where To?” con Carlo Fidanza, capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo e presidente facente funzione del Partito ECR, e Stefano Bonaccini, eurodeputato e presidente del Partito Democratico.

«Da Igea Marina apriamo la stagione politica 2026-2027 mettendo subito al centro le grandi questioni che riguardano il futuro dell’Europa», dichiara Antonio Giordano.

Per Mario Mantovani, l’appuntamento rappresenta «un appuntamento strategico» per Fratelli d’Italia ed ECR. «L’Italia, grazie alla leadership di Giorgia Meloni, ha conquistato un ruolo centrale e oggi ha il dovere di esercitarlo fino in fondo», afferma l’eurodeputato. «La sfida non è occupare uno spazio nel futuro dell’Europa: è contribuire a determinarlo».