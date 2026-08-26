Bellaria, incidente in monopattino finisce nel caos: 23enne aggredisce i vigili e fugge dall'ospedale

Dà in escandescenze in ospedale, ferisce un agente e finisce in manette

Un 23enne è stato arrestato dalla Polizia locale di Bellaria Igea Marina dopo un incidente tra un’auto e un monopattino avvenuto lunedì pomeriggio in via Traù, all’incrocio con via Sebenico.

Il giovane, trasportato al pronto soccorso di Rimini, avrebbe reagito con insulti e minacce quando gli agenti gli hanno chiesto i documenti, arrivando anche a tentare di scagliare contro uno di loro il borsone del 118.

Senza documenti, avrebbe inizialmente fornito generalità diverse, ma gli accertamenti hanno permesso di identificarlo. Dopo le cure, mentre si trovava in attesa, è fuggito da una finestra dell’ospedale.

Gli agenti lo hanno intercettato poco dopo sul retro della struttura. Ne è nata una colluttazione durante la quale un operatore è rimasto ferito. Il 23enne è stato bloccato e arrestato con le accuse di minaccia, resistenza, violenza, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale.