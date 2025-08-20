Bellaria Igea Marina, al via “Colazione e compiti al Kas8” per ragazzi

L’iniziativa dell’associazione Papa Giovanni XXIII, in collaborazione con il Comune, si svolge il lunedì, mercoledì e venerdì mattina

E’ cominciata questa settimana l’iniziativa “Colazione e compiti al Kas8”, con la quale il Centro Giovani di Bellaria Igea Marina dà continuità ai tanti progetti educativi, di aggregazione, svago e intrattenimento condotti anche durante questa stagione estiva, a cura dell’associazione Papa Giovanni XXIII in collaborazione con l’Amministrazione Comunale.

Come suggerito dal titolo, le attività di questo mini ciclo di incontri prevedono un servizio gratuito di aiuto compiti anticipato da una colazione condivisa, per un progetto che intende offrire ai ragazzi di Bellaria Igea Marina, allo stesso tempo, supporto nello studio e momenti di socializzazione; l’appuntamento è fissato per le mattinate del lunedì, del mercoledì e del venerdì, dalle 8.30 alle 12.30, e l’iniziativa si protrarrà sino all’11 settembre, in concomitanza con l’inizio dell’anno scolastico 2025/2026.

Si ricorda altresì che la struttura di via Ravenna, il più importante polo cittadino di aggregazione giovanile, è tra i partner della serata promossa dalla Pro Loco di Bellaria Igea Marina per venerdì 22 agosto, a partire dalle ore 21.00 in piazzale Santa Margherita. Si tratta del secondo appuntamento di questo tipo, che replicherà quello dello scorso 11 luglio; in programma giochi e attività rivolti ai più piccoli, tra cui tiro con l’arco, ping pong e laboratori creativi, per un’occasione nella quale verrà condotta anche attività di informazione che riguarda dipendenza e gioco d’azzardo.