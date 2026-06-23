Bellaria Igea Marina, al via le rassegne estive della Biblioteca Panzini

Dal 25 giugno parte “Scritto sulla sabbia” con Veronica Raimo

Tornano le rassegne culturali organizzate dalla Biblioteca Comunale Alfredo Panzini ad arricchire il calendario degli eventi estivi di Bellaria Igea Marina. Ad aprire la stagione sarà l'ormai storica rassegna Scritto sulla sabbia, organizzata in collaborazione con Rapsodia Festival Itinerante, che ospiterà giovedì 25 giugno alle 21.15 Veronica Raimo, a presentare la sua ultima fatica “Non scrivere di me”.

La letteratura è un modo per intercettare il presente non solo per la Raimo, la rassegna infatti proseguirà accogliendo altri importanti autori di fama nazionale quali Fabio Bacà, Daniele Mencarelli ma anche Elvira Seminara e Enrico Franceschini.

Sempre al Parco della Torre Saracena alla rassegna per adulti si affiancherà, anche quest’anno e per la quinta edizione, Siamo d’accordo, il ciclo di incontri per bambini dai tre agli otto anni organizzato in collaborazione con La ludoteca delle parole. Il primo appuntamento sarà alle 21.00 di martedì 7 luglio con Giuseppe Pecci, formatore, atelierista, narratore.

Ai più piccoli si rivolgerà poi anche Un mare di storie, altra iniziativa firmata Biblioteca Alfredo Panzini: letture all’ombra della vela del bragozzo Teresina, storica imbarcazione della città di Bellaria Igea Marina, con primo appuntamento in programma giovedì 23 luglio alle ore 9.00.