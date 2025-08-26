Bellaria Igea Marina celebra il mare e la cucina tradizionale con ‘Il Gusto del Porto'

Venerdì 29 e sabato 30 agosto due serate tra sapori marinari, truck food e musica dal vivo lungo il porto canale cittadino

Bellaria Igea Marina ripropone la festa per eccellenza, dedicata al suo mare e alle tradizioni marinaresche: “Il Gusto del Porto”, quest’anno anticipato nel mese di agosto, con due serate dedicate alla tradizione della cucina marinara, tra sapori autentici, profumi di mare e atmosfere accoglienti.

L’appuntamento è per venerdì 29 e sabato 30 agosto, lungo il porto canale cittadino, a partire dalle ore 19.00 – quando gli Stand gastronomici inizieranno a “sfornare” i loro prodotti tra primi piatti marinari, fritti misti, spiedini, piadine farcite e tante altre gustose specialità accompagnate da buon vino. Inoltre, novità 2025 – saranno presenti a questa nuova edizione, anche Truck Food per accontentare tutti i palati ed arricchire la proposta enogastronomica della manifestazione.

Il porto canale di Bellaria Igea Marina, sulle vie Rubicone e A. Pinzon sarà dunque lo scenario di un viaggio gastronomico alla scoperta delle ricette tipiche dei pescatori, accompagnato da spettacoli musicali dal vivo che animeranno le serate con ritmo e allegria.

Lungo il percorso saranno infatti presenti diversi punti spettacolo con musica dal vivo di vario genere: dal folk al pop, dalle sonorità acustiche ai ritmi più coinvolgenti. Si esibiranno: Darma Acustic Duo; Pepita Unplug; Pippo Live; Dj set by JFACE; Hateful Flies; Aisha; Chiara Fabbri e Gli Scariolanti. Un ospite speciale farà poi il suo tributo, nella serata di Venerdì 29 agosto alle 20.30: Balamondo con Mirko Casadei POPular Folck Orchestra, a bordo della storica imbarcazione “Teresina”, attraccata al molo (lato Igea Marina), allieterà il pubblico con un breve intervento musicale, sulle note dei suoi più grandi successi.

“Il Gusto del Porto” rappresenta un’occasione imperdibile per vivere il fascino del mare, assaporare piatti della tradizione e lasciarsi incantare da un'atmosfera unica, molto apprezzata non solo dai turisti ma anche dai concittadini e dagli ospiti delle località limitrofe. Ad ampliare l’offerta, sarà presente anche la motonave Super Tayfun, attraccata sul molo di Bellaria per un aperitivo; venerdì 29 agosto, dalle 20.00 alle 21.30, sarà possibile salire a bordo con il cibo acquistato alla festa, per partecipare ad un aperitivo con Angeless Music Party, Giorgio Paganini & Ramiro Astolfi. Inoltre durante le serate de “Il Gusto del Porto”, il traghetto Hale Bopp di Bellaria Igea Marina sarà disponibile a titolo gratuito per i bambini.

L’evento, patrocinato dal Comune di Bellaria Igea Marina ed organizzato da Fondazione Verdeblu, è reso possibile grazie alla forte sinergia e collaborazione tra le Associazioni cittadine, che gestiranno gli Stand gastronomici.