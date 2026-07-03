Bellaria Igea Marina, consegnati gli attestati agli agenti accertatori ambientali

Durante la cena dell’Accademia Kronos premiate dieci guardie zoofile volontarie

Si è svolta ieri la cena organizzata dall’Associazione Nazionale Accademia Kronos – sezione di Rimini, prezioso partner del Comune di Bellaria Igea Marina per numerose attività in campo urbano e ambientale, durante la quale sono stati consegnati gli attestati ufficiali a dieci guardie zoofile volontarie divenute agenti accertatori ambientali; appuntamento svoltosi in un clima conviviale e disteso, alla presenza tra gli altri del Sindaco Filippo Giorgetti, degli assessori Adele Ceccarelli e Ivan Monticelli, di Ivan Cecchini e Danilo Fricano, rispettivamente dirigente e segretario comunali, del Capo di Gabinetto con funzione di supporto alla sicurezza Antonio Amato, nonchè dei vertici dell’associazione.

Le dieci Guardie Zoofile nelle scorse settimane hanno affrontato con successo l’apposita formazione di agenti accertatori ambientali, svoltasi presso il Comune di Bellaria Igea Marina. Ricordando che l’organico di Vigilanza Zoofila Ambientale messo in campo dall’associazione si compone sia di Guardie Zoofile che di soci sostenitori con la qualifica di Osservatori Ambientali, si precisa che proprio le Guardie Zoofile, in ottemperanza alla Legge 189/2004, hanno poteri di Agenti di Polizia Giudiziaria, di accertamento e sanzionatorio, nell’ambito della protezione e della regolare conduzione degli animali d’affezione e circa il corretto conferimento dei rifiuti.

Sul territorio di Bellaria Igea Marina, le donne e gli uomini di Accademia Kronos operano fruttuosamente da quasi quindici anni, contribuendo fattivamente a una vigilanza utile in ottica di decoro, tutela ambientale e vivibilità del tessuto urbano. Una collaborazione legata a doppio filo al rapporto costruito e consolidatosi negli anni tra l’Amministrazione Comunale e l’associazione, in particolare nelle persone dell’attuale Presidente Fabio Paganelli e di Paolo Paganelli, anima e figura di riferimento storica dell’associazione sul territorio provinciale. Un legame che l’Amministrazione ha inteso gratificare consegnando loro, per mano del Sindaco Filippo Giorgetti, un attestato di ringraziamento e gratitudine “per il prezioso impegno, la competenza e la costante opera di volontariato profusi nel corso degli anni a favore della tutela dell'ambiente, della protezione degli animali e della formazione dei volontari di Accademia Kronos. Con dedizione, passione e spirito di servizio”, si legge nel documento, “ha contribuito in modo determinante alla crescita del progetto degli Agenti Accertatori Ambientali e dei Cinovigili, promuovendo i valori della legalità, della cittadinanza attiva e del rispetto del territorio.”