Bellaria Igea Marina, dal 16 al 22 settembre la Settimana Europea della Mobilità

In programma iniziative sulla mobilità sostenibile, la sicurezza stradale e l’uso consapevole dei mezzi in sharing. Il 22 settembre il Car Free Day

Anche quest’anno, la Città di Bellaria Igea Marina si unirà con una serie di iniziative alla Settimana Europea della Mobilità - European Mobility Week, la campagna di sensibilizzazione promossa a livello comunitario e dedicata espressamente alla mobilità urbana sostenibile.

“Ci attende una settimana di iniziative incentrate sulla possibilità di scegliere opzioni di spostamento ‘dolci’ e non impattanti, ma anche sulla promozione della sicurezza stradale, sulla sensibilizzazione alla guida responsabile, al rispetto dell’ambiente e al contenimento dei consumi. L’invito a cittadini, famiglie e turisti, è quello di prendervi parte da comunità: sarà un’occasione preziosa, di conoscenza e consapevolezza, soprattutto per coloro che per la prima volta approcciano il tema della mobilità sostenibile”, spiega l’Assessore alla Mobilità Nicola Missiani.

Appuntamento fissato quindi dal 16 al 22 settembre, con una serie di attività tra cui si segnala la campagna social di formazione condotta in collaborazione con Bit Mobility ed incentrata proprio su guida responsabile e rispetto delle regole per utilizzare correttamente i mezzi in sharing. Ogni giorno saranno proposti, sui canali social del Comune di Bellaria Igea Marina e su quelli dell’azienda, alcuni quiz, consigli pratici e approfondimenti sul Codice della Strada, per aiutare i cittadini a muoversi in modo più sicuro e consapevole; per l’occasione, sarà inoltre disponibile il codice SEM26, che permette di ottenere 15 minuti gratuiti di viaggio settimanale sull’app Bit Mobility (offerta valida durante la European Mobility Week; escluso lo sblocco del mezzo).

Tra gli appuntamenti da segnare in agenda, quello di sabato 19 settembre, dalle 15.00 alle 18.30, quando presso il parcheggio di piazza del Popolo (di fronte alla residenza comunale), si terrà la First Ride Academy, iniziativa realizzata in collaborazione con Lime Technology. I partecipanti riceveranno informazioni e consigli utili sull’utilizzo corretto e sicuro dei mezzi in sharing e sulle principali regole di circolazione urbana. Saranno inoltre distribuiti caschetti protettivi gratuiti e speciali codici sconto, per promuovere anche in questo caso una mobilità attiva, sicura e consapevole.

La Settimana Europea della Mobilità si concluderà poi martedì 22 settembre con il Car Free Day: la giornata annuale divenuta ormai celebre, dedicata alla mobilità senza auto. Una ricorrenza che porta con sé l’invito a lasciare, quando possibile, l’auto ed altri mezzi a motore a casa, scegliere alternative come camminare, andare in bicicletta o utilizzare i mezzi pubblici o in sharing: “l’occasione”, conclude l’Assessore, “per sperimentare insieme un modo diverso di muoverci, un piccolo gesto individuale che mai come in questo caso può produrre un beneficio collettivo se diviene abitudine diffusa.”