Bellaria-Igea Marina, donazioni per la scuola in collaborazione con Futuro Verde Aps

12 scatoloni di materiale consegnati all’Istituto Comprensivo nell’ambito dell’iniziativa “Dona la spesa per la scuola”

Lunedì scorso alcune rappresentanti di Futuro Verde Aps hanno consegnato alla dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo di Bellaria-Igea Marina, prof.ssa Paola Fabbri, il materiale raccolto nell’ambito dell’iniziativa promossa da Coop “Dona la spesa per la scuola”.

Grazie alla generosità dei cittadini, l’associazione ha portato all’Istituto 12 scatoloni di materiale di facile consumo destinato ai bambini e ai ragazzi delle scuole. Saranno la dirigente e le insegnanti a stabilire, in base alle necessità, le modalità di distribuzione agli alunni.

La giornata di raccolta ha visto una grande partecipazione: centinaia di donazioni registrate sull’apposito portale Coop hanno testimoniato il forte spirito di solidarietà della comunità. Alla cancelleria acquistata nei punti vendita Coop di Bellaria Igea Marina si sono aggiunti ulteriori contributi: uno scatolone di materiale donato da un cittadino a seguito della chiusura del proprio negozio e due ceste di libri usati, in ottimo stato, messi a disposizione da un privato.

“Un’iniziativa concreta, dal grande valore pratico e simbolico – commenta Futuro Verde Aps – che ha dimostrato ancora una volta quanto la collaborazione tra cittadini, associazioni e realtà del territorio possa fare la differenza.”

L’associazione ringrazia Coop Alleanza 3.0 e tutti i cittadini che hanno partecipato con generosità a questa importante iniziativa a sostegno della scuola.