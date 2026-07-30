Bellaria Igea Marina, in distribuzione i nuovi calendari per la raccolta porta a porta

Le guide Hera interessano circa 500 famiglie e attività della zona extraurbana

Sono in distribuzione in questi giorni le nuove guide-calendari per la raccolta domiciliare dei rifiuti porta a porta destinate a circa 500 famiglie e attività della zona extraurbana di Bellaria-Igea Marina.

La consegna viene effettuata direttamente a domicilio dagli incaricati di Hera e ha l’obiettivo di fornire alle utenze uno strumento pratico e aggiornato per consultare il servizio di raccolta e le corrette modalità di conferimento dei rifiuti.

Il nuovo calendario cartaceo sarà in vigore dal 1° agosto 2026 fino all’autunno 2027. La distribuzione delle nuove guide non comporta alcuna variazione al servizio: giorni e orari di raccolta restano infatti invariati rispetto all’attuale organizzazione.

All’interno della guida sono riportati il calendario dei ritiri, le indicazioni per una corretta raccolta differenziata e numerosi suggerimenti utili per ridurre la produzione di rifiuti. Sono inoltre presenti le istruzioni per separare correttamente carta e cartone, plastica e lattine, organico e sfalci, vetro e rifiuto indifferenziato.

Nella zona extraurbana di Bellaria-Igea Marina è attivo un sistema di raccolta domiciliare integrale che interessa tutte le principali frazioni di rifiuto: indifferenziato, organico, carta e cartone, plastica e lattine e vetro. I turni settimanali di raccolta, che rimangono invariati, sono riportati nel calendario consegnato a ciascuna utenza.

Anche quest’anno la guida è stata realizzata in formato tascabile, pensata sia come pratico calendario da parete sia come strumento di consultazione. Oltre ai giorni di raccolta, contiene informazioni sul sistema di raccolta domiciliare integrale, consigli per migliorare la qualità della differenziata e indicazioni per ridurre gli scarti prodotti quotidianamente.

I canali di contatto Hera

Per eventuali richieste di chiarimento è possibile contattare il Servizio Clienti Hera al numero verde gratuito 800.999.500 per le famiglie e 800.999.700 per le attività, attivi dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18.

Per informazioni e segnalazioni sono inoltre disponibili il sito www.gruppohera.it e l’app Il Rifiutologo, scaricabile gratuitamente per dispositivi iOS e Android. L’app, integrata con Alexa, consente di consultare le modalità di conferimento dei rifiuti e accedere a numerosi servizi dedicati ai cittadini.