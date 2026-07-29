Bellaria Igea Marina incorona Miss Mamma Italiana 2026

Il concorso di Paolo Teti avrà come madrina della finale Emanuela Aureli

Bellezza, eleganza, simpatia e talento: queste le caratteristiche delle mamme italiane che arriveranno a Bellaria Igea Marina dal 31 luglio al 2 agosto, per conquistare il titolo di “Miss Mamma Italiana 2026”. Il Concorso nazionale organizzato da Te.Ma Spettacoli torna per il quinto anno consecutivo a Bellaria Igea Marina, per concludere le sue fasi finali: un connubio che lega questo evento noto in tutta Italia, con la città romagnola dalla vocazione prettamente family, proprio per il tema trattato, ovvero la celebrazione della donna non solo come fulcro della famiglia, ma in tutte le sue sfaccettature, come madre, come persona, come artista. Tre serate di spettacolo e pura bellezza, si svolgeranno con le fasi di prefinale nazionale, venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto presso Piazza Santa Margherita a Igea Marina alle ore 21.00 per poi concludersi con la Finalissima Nazionale di domenica 2 agosto presso Piazza Don Minzoni nel cuore di Bellaria centro. L’evento sarà condotto per la sua 33° edizione dalla presentatrice Rosaria Renna di Radio Montecarlo insieme al patron del concorso, Paolo Teti; ospite d’onore della serata finale sarà l’imitatrice e comica Manuela Aureli.