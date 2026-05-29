Bellaria Igea Marina, oltre 400mila euro di lavori su strade e parcheggi

Asfaltature e riqualificazioni in vista della Notte Rosa e delle Frecce Tricolori

Procede l’importante e cospicuo pacchetto di lavori, per gran parte asfaltature, che sta interessando diverse strade e zone nevralgiche della fascia turistica di Bellaria Igea Marina. Interventi che quotano complessivamente oltre 400.000 euro, il cui completamento avverrà in tempi utili per lo straordinario weekend del 19-21 giugno: in cui la città saluterà l’arrivo dell’estate con la Notte Rosa e l’imperdibile esibizione delle Frecce Tricolori.

Proprio i manti stradali sono oggetto di particolare attenzione, a partire dal tratto di viale Panzini che va da via Rubicone a via Pascoli, su cui è in atto una riqualificazione diffusa con nuovo asfalto. Lavori che hanno interessato anche la porzione di viale Panzini che corre in direzione Cagnona, arricchita ora da dodici nuove panchine: a corredo di quell’unica, ideale passeggiata di pregio che lega lo stesso viale all’Isola dei Platani da un lato e al nuovo lungomare Carrà dall’altro.

Altro intervento atteso a causa dell’ammaloramento del fondo, era l’asfaltatura già completata, con annesso rinnovo della segnaletica orizzontale, per il parcheggio di piazza del Popolo; area di sosta, quella di fronte alla residenza comunale, particolarmente preziosa per tutto il quadrilatero direzionale di Bellaria centro (via Don Milani – via De Gasperi – Caduti per la Libertà – via Pavese), oltre che per i fruitori del centro commerciale naturale di viale Paolo Guidi.

Altri analoghi interventi riguarderanno nel prossimo periodo un primo tratto di via Virgilio e la via Metauro, senza dimenticare la nuova asfaltatura, anche questa completata, in via Uso, una delle principali porte d’accesso alla fascia turistica, nella porzione che va da via Ravenna alla rotonda di via Fermi. Zona, quest’ultima, dove è ancora operativo il cantiere appannaggio della Regione per gli interventi di messa in sicurezza delle sponde del corso fluviale. Si segnala invece come ormai prossima la fine dei lavori di restyling della pavimentazione del ponte mobile, all’altezza della via Torre, il quale collega le sponde di Igea Marina e Bellaria: che tornerà fruibile a partire da questi giorni.

“Lavori condotti più a ridosso dell’estate del previsto, per cause di forza maggiore, ossia ritardi nelle forniture legati alle congiuntura internazionale, ma assolutamente irrinunciabili affinchè la nostra destinazione turistica si presenti alla stagione tirata a lucido ed offrendo la migliore immagine di sé: bella, fruibile, in ordine e anche più sicura. Con chiusura di tutti i cantieri programmata in tempi utili per il capodanno dell’estate romagnola, la Notte Rosa, che sarà concomitante a Bellaria Igea Marina con il ritorno della Pattuglia Acrobatica Nazionale. A tutta la cittadinanza, dagli operatori ai residenti, un ringraziamento per la comprensione e l’atteggiamento collaborativo: saranno ripagati da una città che, anche in ragione di questo pacchetto di interventi, guadagnerà ulteriormente in vivibilità e appeal”, le parole del Sindaco Filippo Giorgetti.