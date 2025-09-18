Bellaria Igea Marina, parte la rassegna “Bambini, natura e territorio”

Quattro incontri tra settembre e novembre per scoprire il territorio in compagnia dei più piccoli

Il Centro per le Famiglie di Bellaria Igea Marina propone per le prossime settimane una serie di iniziative sotto lo slogan "Bambini, natura e territorio": quattro appuntamenti che offriranno l'occasione di trascorrere del tempo in famiglia a contatto con la natura. Il primo è in programma questo sabato, con ritrovo alle 15.30 in via Fornace (zona Stazione ecologica Hera), per una passeggiata condotta da Erika Rivolta, educatrice e guida ambientale, insieme allo psicologo Mirco Ciavatti; al termine è prevista una merenda per tutti i partecipanti. Si replicherà poi l'11 e il 18 ottobre, nonché il 15 novembre. Questo il link per iscrivervi all'appuntamento del 20 settembre.