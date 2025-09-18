Altarimini

Bellaria Igea Marina, parte la rassegna “Bambini, natura e territorio”

Quattro incontri tra settembre e novembre per scoprire il territorio in compagnia dei più piccoli

A cura di Grazia Antonioli Redazione
18 settembre 2025 10:57
Bellaria Igea Marina
Attualità
Il Centro per le Famiglie di Bellaria Igea Marina propone per le prossime settimane una serie di iniziative sotto lo slogan "Bambini, natura e territorio": quattro appuntamenti che offriranno l'occasione di trascorrere del tempo in famiglia a contatto con la natura. Il primo è in programma questo sabato, con ritrovo alle 15.30 in via Fornace (zona Stazione ecologica Hera), per una passeggiata condotta da Erika Rivolta, educatrice e guida ambientale, insieme allo psicologo Mirco Ciavatti; al termine è prevista una merenda per tutti i partecipanti. Si replicherà poi l'11 e il 18 ottobre, nonché il 15 novembre. Questo il link per iscrivervi all'appuntamento del 20 settembre.

