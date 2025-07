Bellaria Igea Marina per la Giornata Mondiale della Prevenzione dell’Annegamento

Due giorni di eventi, giochi e formazione per insegnare ai ragazzi le regole della sicurezza in mare.

Domani, venerdì 25 luglio, si celebrerà la Giornata Mondiale della Prevenzione dell'Annegamento: un'iniziativa dell’OMS che segue la Risoluzione dell’ONU dell’aprile 2021 e che mira a evidenziare il tragico e profondo impatto dell'annegamento e a far conoscere alla cittadinanza strategie di prevenzione salvavita.

Bellaria Igea Marina si unisce convintamente a questa importante campagna di sensibilizzazione, nel segno delle azioni concrete. Lo fa raccogliendo l’invito della Foundation for Environmental Education, l’organo mondiale che ogni anno conferisce la Bandiera Blu: riconoscimento rispetto al quale il tema del salvamento rappresenta imperativo criterio in sede di aggiudicazione. A tal fine, la città di Panzini, con lo slogan “Bandiera Blu: al mare in sicurezza”, propone una due giorni di appuntamenti, rivolti in particolare alle giovani generazioni, tesi a formare e sensibilizzare circa il rispetto delle regole volte alla sicurezza in mare, la conoscenza delle figure, anche istituzionali, dedicate a questo importante compito, unitamente a quella di altri protagonisti le cui attività si legano al mare, dai rappresentanti della marineria agli addetti locali al salvamento.

Proprio nella giornata di domani, a partire dalle 9.15 presso la spiaggia utilizzata dai centri estivi in viale Pinzon, antistante alla scuola Manzi, a tutti i ragazzi presenti si rivolgeranno alcuni momenti incentrati sul tema della sicurezza in mare, in cui non mancherà il gioco, e nei quali apprenderanno nozioni circa nodi marinari e rosa dei venti; appuntamento promosso in collaborazione la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Bellaria Igea Marina e Kiklos SSD.

Sabato 26 luglio alla stessa ora, presso il Bagno 61 si svolgerà una mattinata di approfondimento a cura della Protezione Civile di Bellaria Igea Marina, che coinvolgerà i ragazzi nell'evento "Blu Sicuro", l’appuntamento volto ad avvicinare i più piccoli al mondo della subacquea, in sicurezza e nel rispetto dell’ambiente marino; organizzata in collaborazione con la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Bellaria Igea Marina, la mattinata vedrà il contributo del Comandante del locale Ufficio Marittimo, Primo Luogotenente Piero Longo, il quale illustrerà ai ragazzi alcune buone pratiche per vivere il mare in sicurezza.