Passa a 148 all’ora dove il limite è 70: a Rimini maxi multa per un automobilista

Procedeva a quasi 80 km oltre il limite, ignaro che gli agenti gli stessero puntando il laser per misurare la velocità dei veicoli: multa salata per un conducente sull'Adriatica che domenica scorsa ha trasformato la statale in un circuito da corsa.

L'episodio si è verificato domenica scorsa nel tardo pomeriggio - ore 17:50 - sulla Via Popilia, la Statale Adriatica all'altezza dello stabilimento Sacramora, dove gli agenti della Polizia Locale hanno rilevato con la strumentazione del telelaser in dotazione, un'autovettura di media cilindrata che viaggiava alla velocità di 148 km orari su una strada con limite di 70 km orari.

Una velocità talmente elevata - 78 chilometri oltre il limite consentito - che non è stato possibile fermare il veicolo che sfrecciava sulla statale, costringendo gli operatori a procedere con l'identificazione attraverso la targa del mezzo.

Al conducente dell'autovettura verrà quindi notificata a domicilio la sanzione prevista dall'articolo 142 comma 9 bis del Codice della Strada, che rappresenta la massima violazione per il mancato rispetto dei limiti di velocità, ovvero quella che punisce chi supera il limite di oltre 60 km orari.

L'articolo prevede una multa di 845 euro, la sospensione della patente da 6 a 12 mesi e la sottrazione di 10 punti dalla patente di guida.