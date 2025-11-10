Bellaria Igea Marina porta la Romagna a Colmar

Roadshow e incontri con Bus Operator rafforzano il collegamento tra Bellaria Igea Marina e il mercato francese

Bellaria Igea Marina e Visit Romagna fanno ritorno in Italia dopo tre giorni in fiera presso il Salone Internazionale del Turismo e Viaggi, SITV di Colmar, in Alsazia (Francia).

Dal 7 al 9 novembre la delegazione composta da Operatori turistici di Bellaria Igea Marina, Visit Romagna e lo Staff di Fondazione Verdeblu, hanno rappresentato la propria destinazione turistica presso l’Expo francese, con 300 espositori provenienti da tutto il mondo. Lo Stand della Romagna ha ricoperto un ruolo particolarmente importante, diventando fulcro dell’animazione della HALL 2, nella quale è stato allestito uno spazio dedicato alla Romagna e Bellaria Igea Marina di oltre 500mq comprendente, oltre agli Stand degli operatori turistici partecipanti, “Piazza Italia”, l’angolo Bar, la Gelateria artigianale, la Pizzeria al taglio con pizze e piadine romagnole ed il Ristorante Italiano particolarmente apprezzato dai visitatori esteri. In tavola sono stati proposti vari piatti tipici della cucina italiana tra cui, per citarne alcuni: lasagne, primi piatti di pesce, fritto misto di pesce, prosciutto crudo, squacquerone e piadina, il tutto accompagnato dal buon Sangiovese romagnolo di Case Marcosanti; si sono quantificati sui 140 kg di pesce cucinato, 60 kg di prosciutto, 40 kg di squacquerone e circa 300 piadine.

Lo Stand ha proposto come allestimento, un tipico scenario italiano: “Piazza Italia” che ha rivestito un ruolo centrale, con tavolini dove poter degustare gelati artigianali, pizze, piadine, caffè e aperitivi prodotti sur place; ad affacciarsi su “Piazza Italia”, gli Stand degli Operator turistici partecipanti con i loro desk per la promo commercializzazione ed al centro, un maestoso pianoforte a coda che ha calamitato un folto pubblico di visitatori, grazie alle esibizioni musicali del Maestro Andrea Borioni e canore, di Chiara Bartoletti Stella. Ad arricchire la proposta artistica, i numerosi momenti di spettacolo puramente folkloristico con le esibizioni dei ballerini romagnoli della Scuola Rimini Dance Company e l’intrattenimento del gruppo di musicisti e cantori de “Gli Scariolanti”.

«La presenza di Bellaria Igea Marina a Colmar è ormai considerata dai Francesi Alsaziani come un evento annuale di festa, pertanto atteso e partecipato.» Spiega il Presidente di Fondazione Verdeblu, Paolo Borghesi «Il ristorante Italiano-Romagnolo, “Piazza Italia” con il food proposto e gli intrattenimenti, sono occasione di momenti conviviali e di relax: in tanti vanno alla fiera STV di proposito. La riprova sono le tante interazioni con richieste specifiche, ottenute dalle nostre advertising sui social, geo localizzate nell’area di Colmar. Tutto questo serve a creare le migliori condizioni di lavoro per gli operatori turistici di Bellaria Igea Marina e facilitare i flussi di arrivo.»

Un momento particolarmente importante per la promozione turistica della destinazione Romagna è stato inoltre l’incontro rivolto ai Bus Operator che agiscono sulla zona alsaziana, invitati ad un “Roadshow” organizzato da Visit Romagna e Fondazione Verdeblu alla presenza della Direttrice di Visit Romagna, Dott.ssa Chiara Astolfi, il Sindaco di Bellaria Igea Marina Filippo Giorgetti, l’Assessore al Turismo Milena Casali ed il Presidente di Fondazione Verdeblu Paolo Borghesi, le Autorità Istituzionali di Colmar ed il Direttore della Fiera SITV Christophe Crupi. Durante l’incontro sono state presentate diverse realtà tra cui: Batani Select Hotels & Travel, Bellaria Igea Marina Servizi, Caravantours Tour Operator, Florenz Open Air Resort, Cesenatico Camping Village & Pinet, Slow Bike Tourism, Turismhotel di Bellaria Igea Marina, Visit Rimini e Visit Romagna. A conclusione dell’incontro, un ricco buffet offerto con tutte le specialità della cucina romagnola alla scoperta delle tipicità, tra cui la Piadina Romagnola IGP del Consorzio di promozione e tutela della territorialità della piadina ed il famoso Sale dolce di Cervia.

Conclude l’Assessore al Turismo di Bellaria Igea Marina, Milena Casali: «In occasione della nostra partecipazione alla fiera del turismo di Colmar, il nostro villaggio ha saputo esprimere con autenticità la propria tradizione e consolidata esperienza. I contatti avviati hanno accolto con grande interesse il collegamento aereo da Rimini, riconoscendone il valore strategico. Un risultato reso possibile grazie a un efficace gioco di squadra. Un grazie a tutti gli operatori commerciali coinvolti.»