Bellaria Igea Marina punta al titolo di “Città europea dello Sport 2028”

L’Amministrazione incontra il 24 marzo le associazioni sportive per presentare il percorso e raccogliere adesioni in vista della candidatura con ACES Italia

E’ delle scorse settimane, l’annuncio del percorso avviato dall’Amministrazione, con la volontà di candidare Bellaria Igea Marina al titolo di ‘Città europea dello Sport 2028’. Una sfida volta a promuovere lo sport, il benessere e i valori sportivi europei nella comunità, che porta con sé scenari estremamente concreti sul fronte degli impianti, della valorizzazione delle infrastrutture cittadine, dell’incremento delle attività e manifestazioni sportive a beneficio di residenti e turisti, e non da ultimo nell’accesso a contributi comunitari a sostegno dello sport.

Il percorso avviato vede Bellaria Igea Marina affiancata da ACES Italia, declinazione nazionale di ACES Europe, organizzazione con sede a Bruxelles che assegna annualmente, anche in ragione di dimensioni e popolazioni residenti, i titoli di Capitale, Città, Comune, Comunità, Isola e Regione Europea dello Sport. “Un riconoscimento ottenuto da Bellaria Igea Marina già nel 2011, che ebbe un positivo impatto per tutto ciò che ruota attorno allo sport nella nostra città. Ora”, spiega l’Assessore allo Sport Francesco Grassi, “intendiamo ripetere l’esperienza, nella convinzione che la nostra comunità sappia e debba riconoscersi sempre più nei valori nobili dello sport: come fonte ineguagliabile di benessere fisico e mentale, come risorsa di crescita sociale e individuale, soprattutto per i più giovani, ma anche nella sua funzione aggregativa, penso ad esempio alla terza età. A distanza di quindici anni, rilanciamo una sfida che vorremmo fosse di tutta Bellaria Igea Marina e che ci piacerebbe raccogliere a fianco di tutte le realtà che quotidianamente operano nel mondo dello sport.”

A tal fine, un passaggio significativo sarà quello del prossimo martedì (24 marzo), quando alle 17.00 l’Amministrazione Comunale incontrerà nella Sala del Consiglio Comunale proprio i rappresentanti delle associazioni e delle società sportive di Bellaria Igea Marina: “l’occasione per illustrare la strada intrapresa e le stesse possibilità di sinergia che questo percorso offre alle nostre realtà, utili in primis alla realizzazione del documento necessario per l’accettazione della nostra candidatura da parte di ACES Italia.”