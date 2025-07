Bellaria Igea Marina si prepara all’invasione de “I Saraceni”

Venerdì 25 e sabato 26 luglio due serate di rievocazioni, show e tradizioni

Torna questo fine settimana a Bellaria Igea Marina “I Saraceni”, manifestazione ormai tradizionale nonché uno degli eventi più apprezzati dell’estate bellariese. Giunta alla 22^ edizione, la rievocazione storica in costumi è organizzata e promossa dal Comitato Borgata Vecchia in collaborazione Amministrazione Comunale e Fondazione Verdeblu, e anche quest’anno sarà articolata in due serate.

L’appuntamento inaugurale è fissato per la serata di venerdì 25 luglio, quando alle 21.00 sul porto canale – lato Bellaria - , è in programma l’iconico sbarco, impreziosito da barche storiche, seguito dalla consueta sfilata con i costumi caratteristici per le vie della città, a partire dal lungomare Colombo. La serata proseguirà poi alle 23.00 presso l’Arena Roma - porto canale, lato Igea Marina – con la Festa saracena che vedrà l’esibizione di saltimbanchi, combattimenti di compagnie d’armi e lo spettacolo di danzatrici del ventre. Si proseguirà poi la sera successiva, sabato 26 luglio sempre all’Arena Roma: in programma un pre show alle 20.30 e a seguire lo spettacolo “Il Ritorno del Sultano”. L’ingresso a tutti gli spettacoli della manifestazione è a offerta libera.