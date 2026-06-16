Bellaria Igea Marina, studenti e anziani insieme nel progetto “Caffè Alzheimer – Ricordi d’amare”

Alla scuola Ferrarin un pranzo condiviso tra ragazzi e terza età nel segno dell’inclusione e della socialità

Nei giorni scorsi, la scuola Ferrarin ha ospitato un’occasione speciale di avvicinamento tra giovani e terza età, nel contesto del progetto Caffè Alzheimer - "Ricordi d'amare": un pranzo in collaborazione con l'IC Rita Levi Montalcini, che ha visto la partecipazione volontaria di alcuni studenti della scuola secondaria di I° grado, i quali hanno collaborato attivamente alla realizzazione dell'iniziativa.

Una ulteriore testimonianza del valore sociale e relazionale del percorso offerto dal progetto, il quale rappresenta un'importante iniziativa di rete territoriale rivolta alle persone con deterioramento cognitivo moderato e ai loro familiari. Gli incontri offrono uno spazio informale e accogliente in cui le persone con problemi di memoria possono partecipare ad attività di stimolazione cognitiva, laboratori espressivi, musicoterapia, Metodo Hobart e momenti di socializzazione, mentre i caregiver ricevono supporto, informazioni e occasioni di confronto con professionisti e altre famiglie che vivono esperienze analoghe. Le attività, coordinate da un'équipe multidisciplinare composta da psicologi, educatori, operatori specializzati e volontari, coinvolgono complessivamente circa 60 beneficiari e rappresentano un significativo esempio di collaborazione tra Amministrazione comunale, ASP Valloni-Marecchia e Associazione Alzheimer Rimini.

L'iniziativa particolare degli scorsi giorni, che ha visto anche la partecipazione del Sindaco Filippo Giorgetti e di una rappresentanza della Giunta, ha voluto essere un momento di condivisione e festa per i partecipanti, le famiglie, i volontari e gli operatori coinvolti, rafforzando i legami costruiti durante l'anno e valorizzando il senso di comunità che caratterizza il progetto.

Per garantire continuità al sostegno e alle opportunità di socializzazione del progetto, si precisa che durante la sospensione estiva delle attività del Caffè Alzheimer, nei mesi di luglio e agosto verrà realizzato il progetto "Voci nel Parco" (già "Sorrido Libera...Mente"). L'iniziativa nasce proprio con l'obiettivo di colmare il periodo di interruzione delle attività ordinarie, offrendo incontri e attività all'aperto presso il parco Pironi e consentendo ai partecipanti e alle loro famiglie di mantenere attive le relazioni, le occasioni di stimolazione e il supporto reciproco anche durante l'estate.