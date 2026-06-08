Bellaria-Igea Marina, torna il Bim Triathlon: mille atleti e viabilità rivoluzionata

Domenica 14 giugno la gara internazionale con nuoto, bici e corsa

Bellaria-Igea Marina si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti sportivi più importanti dell'estate. Domenica 14 giugno andrà in scena il Bim Triathlon 2026, manifestazione organizzata dall'Asd Elite Team Italia che, secondo le stime ufficiali, porterà in città circa mille atleti tra professionisti e amatori, oltre a migliaia di accompagnatori e appassionati.

Se dal punto di vista turistico ed economico l'evento rappresenta una straordinaria opportunità per il territorio, sul fronte della mobilità si preannuncia una vera e propria rivoluzione temporanea. Il Comune di Bellaria-Igea Marina ha infatti emanato un'ordinanza che introduce importanti modifiche alla viabilità per garantire la sicurezza della competizione.

Il provvedimento più rilevante riguarda Viale Pinzon e Piazzale Capitaneria di Porto, che saranno completamente chiusi al traffico dalle ore 6 del mattino di sabato 13 giugno fino alle ore 18 di domenica 14 giugno, con contestuale divieto di sosta e rimozione forzata dei veicoli.

Domenica scatteranno inoltre numerosi divieti di sosta lungo il percorso di gara. Saranno interessate via Properzio, via del Bragozzo, via della Chiesa, via Fornace, via Donegallia, via San Vito, tratti di via Ravenna, via Partinico, via Garibaldi, via Abba, via Battisti, via Ferrarin, via dei Saraceni, via Ovidio, via Nepote e parte di via Pisani.

Tra le misure più impattanti figurano anche i divieti di transito. Dalle 9.30 alle 13.30 sarà chiusa via Garibaldi nel tratto compreso tra via Partinico e via Abba, mentre autobus e mezzi pesanti superiori a 3,5 tonnellate dovranno seguire percorsi alternativi. Saranno inoltre sospese le corse del trasporto pubblico locale sulle strade interessate dalla manifestazione.

Particolarmente importante l'avviso rivolto a residenti e turisti. L'ufficio Viabilità raccomanda infatti di utilizzare la Statale 16 come principale asse di collegamento. Per raggiungere Bellaria sarà necessario entrare da via Tolemaide, mentre le due uscite principali di Igea Marina saranno interdette. Anche il lungomare nel tratto compreso tra via Properzio e via del Bragozzo sarà chiuso, così come il cavalcavia di via del Trabaccolo.

La gara prenderà il via dal tratto di mare antistante piazzale Capitaneria di Porto con la frazione di nuoto. Seguirà la prova ciclistica su un circuito completamente chiuso al traffico da percorrere tre volte e infine la corsa podistica con passaggio nel Parco del Gelso. L'intera manifestazione si svolgerà indicativamente tra le 9.30 e le 13.30.

L'invito dell'amministrazione e degli organizzatori è quello di programmare con anticipo gli spostamenti, tenendo conto delle numerose limitazioni previste.