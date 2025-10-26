Bellaria in lutto: l'addio ad Alma Saragoni, la maestra che ha amato intere generazioni di bambini
"La maestra di tutti" che ha cresciuto Bellaria
A cura di Redazione
26 ottobre 2025 08:32
Bellaria ha dato ieri l’ultimo saluto ad Alma Saragoni in Bentivogli, storica maestra d’asilo scomparsa a 71 anni dopo quasi quarant’anni di servizio negli asili del luogo.
Il sindaco Filippo Giorgetti ha espresso «profonda gratitudine per il suo amorevole servizio», mentre Rino Bagli, ex comandante della polizia locale, l’ha ricordata come «una delle prime maestre dei nostri nidi, ben voluta da tutti».
Alla cerimonia, nella chiesa della Cagnona gremita di parenti, amici ed ex allievi, il dolore e l’affetto di tutta la comunità per una figura che ha segnato generazioni di bambini.