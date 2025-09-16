Bellariva: coltello in mano, bloccato dai passanti

Vedono un uomo con un coltello in mano: due ragazzi lo disarmano prima che possa colpire

Armato di coltello avrebbe cercato di rapinare una persona, fermato e disarmato da due ragazzi. E' successo intorno a mezzogiorno di oggi, martedì 16 settembre, a Bellariva in via Armellini. E' ancora in corso di definizione la dinamica dell'episodio. Secondo una prima ricostruzione l'uomo, coltello alla mano, avrebbe rivolto le sue attenzioni ad un passante. Due ragazzi, notata la scena, sono intervenuti bloccandolo, disarmandolo usando le maniere forti. Sul posto due auto della Polizia di Stato e un'ambulanza. Il presunto aggressore è stato portato in Questura.