Bell’Arte dona 1.500 euro in buoni alimentari alle famiglie in difficoltà

Il gesto solidale dell’associazione a favore dei Servizi Sociali del Comune di Bellaria Igea Marina

L’Associazione Bell’Arte, presieduta da Laura Merighi, nuovamente protagonista di un nobile gesto a favore della nostra comunità. La realtà bellariese che riunisce decine di creativi del territorio, soprattutto pittori, dando vita ad apprezzate mostre ed esposizioni, ha consegnato al Comune decine di buoni alimentari del valore complessivo di ben 1.500 euro: frutto delle attività dell’associazione, che da sempre tiene uniti contenuti artistici e finalità benefiche, sono stati affidati ai Servizi Sociali affinché siano destinati alle famiglie più bisognose.