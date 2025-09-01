Ben-Gvir contro la Flotilla: “Per noi siete terroristi”

Gli attivisti italiani replicano: “Missione legale, intervenga il governo”

Il ministro della Sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir ha annunciato di aver presentato al governo un piano per fermare la Global Sumud Flotilla, iniziativa internazionale che punta a rompere l’assedio imposto a Gaza via mare.

Secondo il progetto, tutti gli attivisti che verranno intercettati saranno arrestati e trattenuti in detenzione prolungata nelle carceri israeliane di Ketziot e Damon, strutture ad alta sicurezza normalmente riservate ai prigionieri accusati di terrorismo. Ben-Gvir ha inoltre chiarito che ai fermati saranno negati privilegi come televisione, radio e regimi alimentari specifici: “Non permetteremo a chi sostiene il terrorismo di vivere nell’agiatezza”, ha dichiarato l’esponente dell’ultradestra israeliana.

Dall’Italia è arrivata la pronta risposta di Maria Elena Delia, portavoce nazionale della Flotilla: “Non ci fermiamo. Non ci facciamo intimorire perché sappiamo di muoverci nella totale legalità”. Gli attivisti italiani chiedono un intervento immediato del governo di Roma affinché venga garantita la sicurezza dei partecipanti e la tutela del diritto internazionale.