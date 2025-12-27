Maltempo nel Riminese: donna trascinata dalla piena si salva aggrappandosi a un albero

Frane a Sassofeltrio e allagamenti a San Marino

Giornate di forte maltempo nel Riminese, con piogge intense e mareggiate. Preoccupazione soprattutto per i fiumi: il Marecchia ha superato la soglia rossa senza però esondare, mentre la piena dell’Uso ha sfiorato la tragedia a Poggio Berni.

Una donna di 50 anni, la vigili a di Natale, è rimasta intrappolata con l’auto nel guado: uscita dal veicolo, è stata trascinata dall’acqua e si è salvata aggrappandosi a una pianta. Allertati i soccorsi, è stata recuperata dai vigili del fuoco e trasportata in ospedale per principio di ipotermia.

Disagi anche nell’entroterra: a San Marino interventi della Protezione civile per allagamenti e smottamenti, mentre a Sassofeltrio una frana ha causato la chiusura della SP86. Strade alternative restano percorribili, ma la situazione resta sotto monitoraggio.