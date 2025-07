Benessere al mare per gli anziani: due settimane di relax e socialità a Cattolica

Il Comune di San Giovanni in Marignano promuove vacanze mattutine gratuite con trasporto incluso

Torna anche quest’anno l’iniziativa promossa dal Comune di San Giovanni in Marignano per offrire agli anziani due settimane di benessere al mare. Da lunedì 14 a sabato 26 lugliosarà possibile trascorrere le mattinate all’Altamarea Beach Village di Cattolica, dalle 6.30 alle 10.30, con servizio di trasporto e accompagnamento incluso.

Il progetto, pensato per favorire il benessere fisico e sociale della terza età, ha già raccolto l’adesione di circa quaranta partecipanti. Il servizio è gratuito, fatta eccezione per il versamento di una quota associativa di 15 euro. Restano ancora alcuni posti disponibili: per informazioni e iscrizioni è possibile contattare Patrizia Silvagni al numero 335 429473.

Questa proposta si inserisce nel più ampio impegno dell’amministrazione comunale a sostegno degli anziani, rafforzato dallo scorso autunno con il potenziamento delle attività al Centro ricreativo L’Amicizia. Le giornate di apertura settimanali sono infatti raddoppiate, passando da uno a due pomeriggi, il lunedì e il giovedì dalle 15 alle 18.

In queste giornate i partecipanti, sempre numerosi, oltre a far merenda insieme e a condividere momenti di svago e socializzazione, prendono parte anche a laboratori creativi e manuali e di educazione alla salute, in collaborazione con l’AUSL, come per esempio la stimolazione cognitiva e il corso di memory training. Nel corso dell’anno, inoltre, non mancano anche momenti speciali come gite, cene e feste, che arricchiscono ulteriormente l’offerta rivolta alle persone in questa fase di vita, in un’ottica di inclusione, benessere e partecipazione attiva nella comunità.

“Da parte dell’amministrazione comunale c’è un’attenzione particolare a questa fase della vita - commenta la Sindaca Michela Bertuccioli - e per questo motivo il Comune di San Giovanni ha scelto di destinare le risorse assegnate ai Comuni nell’ambito dei piani attuativi annuali di distretto per la salute e il benessere proprio a interventi rivolti alla terza età. La popolazione anziana è in costante crescita in tutto il territorio e riteniamo fondamentale investire in servizi di qualità, capaci di rispondere in modo concreto e mirato alle esigenze di questa fascia. Qualità che in questo caso è garantita anche dalla collaborazione con AUSER, un partner prezioso che ha sempre saputo proporre iniziative che raccolgono un’ampia partecipazione, grazie alla sua capacità di intercettare con sensibilità e competenza gli interessi e i bisogni di questi cittadini”.

Tutte le attività sono realizzate in co-progettazione con AUSER Territoriale Rimini APS e sono sostenute dal Piano di Zona per la Salute e il Benessere Sociale del Distretto di Riccione.