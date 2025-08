Incidente sulla Ss16 a Rimini: coinvolte due Bmw, traffico in tilt

Fortunatamente i conducenti coinvolti hanno riportato solo lievi ferite

Incidente stradale a Rimini nel primo pomeriggio di oggi lungo la Strada Statale 16, in direzione Ravenna, all’altezza del centro commerciale “Le Befane”. Coinvolte nello scontro due automobili, entrambe BMW, che procedevano nella stessa direzione.

Le cause dell’incidente non sono ancora state chiarite: a occuparsi dei rilievi è la Polizia Stradale, che ha disposto la chiusura temporanea del tratto interessato per permettere le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, impegnati nel ripristino delle condizioni di sicurezza della carreggiata e nell'assistenza agli automobilisti coinvolti. Fortunatamente, entrambi i conducenti hanno riportato soltanto ferite lievi. Sono stati trasportati in ambulanza all’ospedale “Infermi” di Rimini per accertamenti.

Il traffico ha subito pesanti rallentamenti in entrambe le direzioni.