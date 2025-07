Benzina alle stelle: oltre 2,3 euro al litro, scatta l’allarme rincari

Il Garante dei prezzi monitora possibili speculazioni

Crollano le quotazioni del petrolio, ma il prezzo della benzina continua a salire. Ieri sera a New York il WTI ha chiuso in calo del 7,22% a 68,51 dollari al barile, mentre il Brent ha perso il 7,18% scendendo a 71,48 dollari. La tendenza ribassista prosegue anche oggi nei mercati asiatici.

Nonostante ciò, i rincari sono già evidenti alle pompe: in autostrada la benzina servita ha raggiunto i 2,3 euro al litro. I consumatori denunciano pratiche speculative, mentre Assopetroli ridimensiona l’allarme. Intanto, il Garante per la sorveglianza dei prezzi è in stato di allerta e monitora l’andamento per valutare possibili interventi.