18enne esce di strada con l'auto e si schianta contro la recinzione dell'aeroporto

Tre le persone a bordo della vettura. La recinzione delimita la pista di atterraggio o di partenza degli aerei

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi (lunedì 28 luglio) per un 18enne alla guida di un Volkswagen Golf Gt: i fatti sono avvenuti in viale Piemonte a Rimini, in zona aeroporto Fellini. Secondo una prima ricostruzione, il giovane, che trasportava un ragazzo e una ragazza, ha perso il controllo dell'auto nell'affrontare la curva che costeggia l'aeroporto.

L'auto, dopo essersi intraversata, è finita contro la recinzione che separa la strada dalle piste di atterraggio, distruggendola. Nell'incidente si sono registrati lieve ferite per una sola persona, portata all'ospedale Ceccarini di Riccione. Sul posto personale della Polizia Locale, della Croce Azzurra di Riccione e di Airiminum, società di gestione dell'aeroporto Fellini.