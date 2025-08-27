Berlino vara la nuova leva: “La Russia è la maggiore minaccia per l’Europa”

Il cancelliere Merz annuncia la riforma del servizio militare e istituisce il Consiglio nazionale per la sicurezza

La Germania si prepara a un nuovo corso nella difesa nazionale. Al termine della riunione di governo, il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha presentato il provvedimento di modernizzazione del servizio militare, sottolineando che l’iniziativa nasce come risposta al contesto internazionale sempre più instabile.

“La Russia è e resterà a lungo la più grande minaccia per la libertà, la pace e la stabilità in Europa. A questa minaccia il governo federale intende rispondere con decisione”, ha dichiarato Merz in conferenza stampa.

Il cancelliere ha inoltre annunciato la costituzione del Consiglio nazionale per la sicurezza, un organo di coordinamento invocato da decenni ma mai concretizzato fino ad oggi. “In Germania se ne parlava da trent’anni, questa coalizione ha assunto questo provvedimento dopo soli quattro mesi”, ha evidenziato Merz, rimarcando la volontà del governo di rafforzare la capacità di risposta a crisi e minacce esterne.

Con queste misure, Berlino punta a riaffermare il proprio ruolo guida nella sicurezza europea, allineandosi alle strategie di rafforzamento difensivo già intraprese da altri partner della Nato.