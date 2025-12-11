Bernini contestata dagli studenti di Medicina: “Rischiamo di perdere l’anno”

La ministra replica citando Berlusconi: “Poveri comunisti”. Poi il confronto sul nuovo test d’ingresso

La protesta degli aspiranti medici alle prese con il nuovo sistema di accesso a Medicina raggiunge Atreju e coinvolge direttamente la ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini.

Un gruppo di universitari, presenti alla manifestazione, ha denunciato le difficoltà legate alla riforma del test d’ingresso: “Non ce la facciamo più, rischiamo di perdere l’anno”, hanno gridato rivolgendosi alla ministra.

Bernini ha inizialmente replicato con una battuta, citando — come lei stessa ha spiegato — una frase resa celebre da Silvio Berlusconi: “Siete sempre dei poveri comunisti”. Dopo il momento di tensione, la ministra si è tuttavia fermata a discutere con il gruppo di studenti, illustrando il senso della misura adottata dal Governo.

La soluzione individuata dal Ministero prevede l’ingresso in graduatoria per tutti, accompagnato però da un sistema di crediti formativi da conseguire. Una scelta che, secondo Bernini, “non è una sanatoria”, ma un modo per garantire un percorso più flessibile.

Molti studenti, però, ritengono la decisione “illegittima e incostituzionale” e stanno preparando ricorsi formali per contestare la riforma. Il confronto tra istituzioni e aspiranti medici, dunque, appare tutt’altro che concluso.