Bike Park Rimini, 70mila bici depositate in una estate

La struttura vicino alla stazione registra un aumento degli utenti: cresce il noleggio, salgono i bagagli depositati e il bar raggiunge 25mila presenze

Alla stazione di Rimini c'è un luogo dove la bicicletta può essere lasciata, riparata, noleggiata o semplicemente ricaricata. È il Bike Park, aperto sette giorni su sette dalle 6 alle 21, che riunisce in un'unica struttura una serie di servizi rivolti a chi vive la città sulle due ruote e a chi arriva a Rimini per turismo.

Deposito biciclette, officina ciclo-meccanica, parcheggio custodito, noleggio di bici tradizionali ed elettriche, cargo bike, deposito bagagli, lavanderia, bar e punti per la ricarica delle biciclette elettriche fanno parte dell'offerta della struttura, a pochi passi dalla stazione ferroviaria.

I numeri dell'estate 2026 raccontano una crescita dell'utilizzo. Sono stati circa 70mila gli accessi al servizio di deposito delle biciclette, il 20% in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Da aprile ad agosto sono invece 8mila gli utenti che hanno noleggiato una bici, con un incremento del 160%. Sono cresciuti anche gli utilizzatori del deposito bagagli: circa 10mila persone hanno lasciato valigie e zaini nella struttura, il 10% in più rispetto allo scorso anno. Il bar ha raggiunto invece quota 25mila utenti nei mesi estivi.

Il deposito delle biciclette occupa un padiglione dedicato e può ospitare fino a 160 mezzi. Ogni bicicletta viene sistemata in uno stallo numerato e al proprietario viene consegnato un talloncino con lo stesso numero. Al momento del ritiro, il talloncino consente di individuare rapidamente il mezzo lasciato in custodia.

Dei 160 stalli disponibili, 100 sono riservati agli utenti che hanno sottoscritto un abbonamento annuale al Bike Park. Il sistema consente di mantenere organizzato il deposito e di garantire la corrispondenza tra bicicletta e proprietario. Tra gli utenti ci sono sempre più persone di passaggio che scelgono di lasciare i bagagli per qualche ora e visitare Rimini senza il peso delle valigie. Dalla struttura è possibile raggiungere facilmente il centro in bicicletta o a piedi, oppure utilizzare il Metromare, la cui fermata si trova nelle vicinanze.

Il Bike Park mette inoltre a disposizione biciclette monomarcia, modelli a sei marce, bici elettriche e cargo bike. I mezzi vengono sottoposti a manutenzione costante per mantenerli in condizioni adeguate per il servizio di noleggio. È stata confermata anche per tutto il 2026 la convenzione con Trenitalia, che prevede uno sconto del 30% per i titolari di abbonamento regionale Tper e di un titolo di viaggio con destinazione Rimini. A questa si aggiunge lo sconto del 10% riservato agli studenti universitari e quello previsto per taxisti e autisti CRAL.

Nel Bike Park trova spazio anche una ciclofficina attrezzata, con dieci postazioni per la ricarica delle biciclette elettriche e un servizio di assistenza meccanica e informativa attivo sette giorni su sette. A completare la struttura ci sono il negozio di accessori, il servizio di lavanderia e il bar. Per chi arriva in città con una bicicletta o decide di noleggiarla, il Bike Park è così diventato un punto di passaggio collocato proprio nel nodo della stazione, dove lasciare un mezzo o un bagaglio può diventare il primo passo per muoversi poi liberamente per Rimini.