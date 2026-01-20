Altarimini

Bilancio operativo 2025 della Gendarmeria: controllo del territorio, sicurezza e tutela della legalità

Nel 2025 la Gendarmeria ha intensificato controlli, pattugliamenti e attività investigative

20 gennaio 2026 11:31
Nel 2025 la Gendarmeria ha confermato il suo impegno costante nel presidio del territorio, combinando attività di controllo pianificate con interventi mirati a garantire la sicurezza pubblica, l’ordine e la legalità, senza trascurare le competenze amministrative.

Le operazioni di prevenzione e sorveglianza hanno visto la realizzazione di 2.507 pattuglie e 2.526 posti di controllo, con la verifica di 11.637 veicoli e l’identificazione di 20.326 persone. Non sono state registrate rapine, mentre i furti complessivi sono stati 105, in calo rispetto al 2024. Anche le denunce per danneggiamenti sono diminuite, passando da 158 a 136.

Le attività investigative hanno portato alla denuncia di 228 persone per reati che spaziano da droga, furti, truffe, estorsioni, minacce, lesioni e reati contro la pubblica amministrazione. Di queste, 16 persone sono state arrestate, tra cui soggetti coinvolti in furti, droga, porto abusivo di armi e maltrattamento di animali.

Il Reparto Operativo e di Polizia Giudiziaria ha condotto indagini su sostanze stupefacenti, con 6 misure cautelari in carcere, 50 denunce a piede libero e sequestri di cocaina, metanfetamina, hashish e piante di marijuana. Particolare attenzione è stata dedicata anche all’indagine su avvelenamenti e uccisioni di cani, con l’arresto e rinvio a giudizio del responsabile.

L’Ufficio Violenza di Genere e contro Minori ha gestito 76 richieste di assistenza, con 31 casi trasmessi all’Autorità Giudiziaria e 27 segnalazioni ai servizi di salute mentale per violenza contro le donne. Per quanto riguarda i minori, 11 casi hanno richiesto interventi giudiziari e 18 segnalazioni alla Tutela Minori.

Presso il Carcere nazionale, il Corpo ha gestito 29 nuove associazioni, con un totale di 204 giorni di detenzione e 1.224 turni di servizio. I Reparti di Prevenzione e Controllo del Territorio hanno rilevato 22 incidenti stradali, denunciato 26 persone per guida in stato di alterazione e ritirato 53 patenti.

L’Ufficio Stranieri ha gestito numerosi permessi di soggiorno e controlli, mentre l’Ufficio Armi ha trattato acquisti, cessioni, rilascio di licenze e ritiri, con 180 armi destinate alla demolizione. Il Reparto Comando ha rilasciato attestazioni di residenza, certificati di buona condotta e pareri per istanze di naturalizzazione, oltre a gestire notifiche, richieste anagrafiche e certificazioni antimafia.

Infine, la Gendarmeria ha proseguito il monitoraggio proattivo del territorio, in collaborazione con INTERPOL ed Europol, e ha rafforzato la cooperazione con le Forze di Polizia italiane, assicurando efficienza nella prevenzione e nel contrasto della criminalità.

