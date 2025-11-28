BIM Triathlon Olimpico Gold 2026: aperte le iscrizioni per la gara di Bellaria-Igea Marina

La quinta edizione dell’evento endurance attende centinaia di triatleti tra nuoto, ciclismo e corsa sulla Riviera romagnola

Con l’apertura delle iscrizioni sulla piattaforma ENDU, parte il conto alla rovescia verso il BIM Triathlon Olimpico GOLD, che il prossimo 14 giugno 2026 (la data sarà ufficiale non appena verrà pubblicato il calendario della FITRI) - sotto l’egida della Asd Elite Team Italia - porterà centinaia di triatleti a sfidarsi sullo scenario unico di Bellaria-Igea Marina (RN).

Il BIM Triathlon Olimpico GOLD 2026, giunto alla sua quinta edizione, raccoglie il testimone dal grande successo dello scorso anno, quando sul lungomare di Bellaria si sfidarono oltre 500 atleti tra uomini e donne, dopo la partecipatissima “Family Run” solidale a favore de “La Prima Coccola ODV”. Una gara “Gold” valida per il Circuito Regionale della Federazione Italiana Triathlon, impreziosita dalle vittorie di Matteo Rinaldi (Free Event Endurance) e Alessia Righetti (Triworld Chieti) sulla distanza olimpica e dalla presenza del campione paralimpico Ivan Territo, che hanno contribuito a consacrare l’evento come uno dei più spettacolari e tecnici del calendario.

L’edizione 2026 si svolgerà sulle classiche distanze olimpiche – 1,5 km di nuoto, 40 km di ciclismo e 10 km di corsa – pensate per esaltare sia gli atleti più esperti sia chi punta al salto di qualità dopo le prime esperienze su distanze più brevi. Il format GOLD conferma l’alto livello organizzativo e la cura dei dettagli, dall’assistenza in gara ai servizi pre e post evento.

Le iscrizioni sono gestite interamente online tramite ENDU, punto di riferimento per gli eventi endurance in Italia, dove i partecipanti possono consultare tutte le informazioni tecniche, il regolamento ufficiale e i servizi accessori.

I posti sono limitati e le quote sono strutturate per premiare chi si iscrive per tempo, con fasce early bird dedicate agli atleti che bloccheranno subito la propria presenza sulla start list. L’organizzazione invita fin d’ora triatleti, squadre e appassionati a pianificare il proprio weekend sulla Riviera, trasformando la gara in un’occasione di sport, mare e festa condivisa.

Anche quest’anno si rinnova l’appuntamento con la solidarietà e con l’iniziativa "Corri per i più piccoli del mondo", la podistica non competitiva che, anche nel 2026, avrà come scopo benefico la raccolta fondi a favore de “La Prima Coccola ODV”, un’organizzazione di volontariato a sostegno dei bambini e delle loro famiglie ricoverati nel reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell’ospedale Infermi di Rimini.

“Per l’edizione 2026 - spiega il presidente dell’Elite Team Italia Andrea Arcidiacono - ci siamo avvalsi anche di un nuovo team di comunicazione che ha rivisto l’immagine dell’evento lavorando sulla brand-identity e su una campagna social che, ci auguriamo, possa dare nel tempo grandi risultati”.

Sarà infine sempre più ricco ed accogliente il “Bim Village”, l’area espositiva allestita ad hoc per l'evento, dove saranno posizionati gli stand delle aziende sponsor e dove verrà servito il prelibato pasta party finale.

Per iscriversi e restare aggiornati su tutte le novità del BIM Triathlon Olimpico GOLD è sufficiente accedere alla scheda evento su ENDU e seguire la procedura di registrazione online (Info 375 680 3168, [email protected]).