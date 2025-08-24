Bimbo di un anno e mezzo precipita dal quinto piano: è grave

Attutita la caduta da una tettoia in plastica, ricoverato al pediatrico di Padova

Momenti di terrore alle porte di Mestre, dove un bambino di un anno e mezzo è precipitato dal terrazzo al quinto piano di un condominio.

Secondo una prima ricostruzione, il piccolo sarebbe riuscito a infilarsi tra le barre di ferro del parapetto, cadendo nel vuoto da un’altezza di circa 15 metri. Prima di toccare terra, ha urtato contro una tettoia ondulata in plastica, che avrebbe attutito parzialmente l’impatto.

Il bambino è stato soccorso in condizioni molto gravi e trasferito d’urgenza all’ospedale pediatrico di Padova, dove si trova ricoverato in prognosi riservata.

Al momento della tragedia in casa era presente soltanto la madre. Sull’accaduto stanno indagando le forze dell’ordine per chiarire la dinamica e le circostanze della caduta.