Bimbo scomparso, ascoltato un uomo e perquisita la sua abitazione

“Mi ha detto ‘papà’, l’ho accompagnato a un bivio”

Proseguono le ricerche e le indagini a Ventimiglia per la scomparsa di Alain Bernard Ganao, il bambino di 5 anni di cui si sono perse le tracce in un campeggio della zona. Nelle ultime ore, un uomo è stato ascoltato dagli inquirenti in qualità di testimone. La sua abitazione è stata perquisita, ma al momento non risulta essere formalmente indagato.

Secondo quanto riferito dallo stesso testimone agli investigatori, l’uomo avrebbe incontrato il piccolo Alain, che gli avrebbe detto “papà, papà”, e lo avrebbe poi accompagnato fino a un bivio. Le forze dell’ordine stanno cercando riscontri a questa versione dei fatti, ma al momento non vi sono conferme ufficiali.

Le indagini continuano senza sosta, coordinate dalla Procura, con l’obiettivo di ricostruire gli spostamenti del bambino e comprendere le dinamiche della sua scomparsa.