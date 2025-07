"Birriamo!" a Coriano: tre serate di street food, birre artigianali e musica live

Dal 18 al 20 luglio la festa estiva al centro sportivo di via Piane con piadine, dj set e 6 birrifici locali

“Buon cibo, birre artigianali di alta qualità e aria di festa sono le carte vincenti di Birriamo!,l’evento estivo lungo tre giorni dall'imbrunire alla mezzanotte in cui Coriano torna ad essere protagonista dello street food e delle birre locali. Siamo felici di sostenere la Pro Loco Coriano, macchina organizzativa eccellente, per promuovere il nostro territorio con una iniziativa che, grazie alla presenza di musica e stands dei birrifici artigianali, è rivolta a tutti coloro che hanno voglia di divertirsi in modo sano e spensierato”. Così l'assessore al Turismo ed eventi, Anna Pazzaglia in vista della 9° edizione di Birriamo! quest’anno al centro sportivo di via Piane, di fronte al Palasic, in programma venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 luglio, dalle 18 alle 24, ad ingresso libero.

Sarà una grande festa all’aperto in cui degustare piadine calde farcite con salsiccia e cipolla, porchetta, prosciutto e altre combinazioni golose, ma anche succulenti hamburger selezionati e birre del territorio. Previsti dj set con musica di vari generi e animazione. Ad aprire la manifestazione corianese venerdì 18 luglio sarà la musica travolgente dei Moka Club con un eccezionale live show.

Sabato 19 luglio sarà protagonista la musica di Radio Studio Più con dj Jump e la coinvolgente animazione di Walter Massa.

Domenica 20 luglio gran finale con le barzellette di Bicio, la musica revival anni 60,70 e 80 by Studio Più con dj Jump e Cristian Master Voice.

Alla manifestazione, organizzata da Pro Loco Coriano con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, di Terre di Coriano, Regione Emilia-Romagna e Visit Romagna,saranno presenti 6 birrifici: 1843, Imbérrita, Mazapégul, Birrificio Abusivo, Bifor,Titanbrau.

“Per chi ha voglia di divertirsi Birriamo è un evento unico - conclude Daniela Magnani, presidente Pro Loco Coriano -. Una grande festa all'aperto, quest’anno organizzata nell'area sportiva di via Piane. Assieme alla musica, le eccellenti piade farcite e le birre di alta qualità, la Pro Loco sarà anche presente con la sua particolarissima roulotte appositamente attrezzata e tappezzata con i manifesti e le locandine delle manifestazioni di punta di Coriano, dalla Fiera dell’Oliva e la Fiera del Sangiovese fino alla Festa del Primo Maggio”.