BIT Mobility accelera lungo la Riviera: prosegue il servizio condiviso in 4 comuni

Dal 4 luglio attivi 210 monopattini e 140 e-bike: tecnologie avanzate, app e tariffe flessibili per turisti e residenti



Mobilità sostenibile: si consolida il rapporto tra BIT Mobility e la Riviera romagnola/marchigiana. Confermata, a partire dal 4 luglio scorso, la prosecuzione del servizio di mobilità elettrica condivisa nei comuni di Misano Adriatico, Cattolica, Gabicce Mare e San Giovanni in Marignano. Un’iniziativa che fin dai suoi esordi si propone di rivoluzionare la mobilità locale offrendo un’alternativa pratica, ecologica e intelligente ai mezzi privati. La Riviera sceglie dunque di investire su forme di trasporto alternative, confermando la propria fiducia a BIT Mobility, in continuità con l’esperienza cominciata nel 2022.

Il servizio prevede un parco mezzi composto da 210 monopattini elettrici e 140 biciclette a pedalata assistita, così distribuiti sul territorio: a Cattolica sono attivi 80 monopattini e 30 e-bike; a Gabicce Mare da un minimo di 30 a un massimo di 50 biciclette; a Misano Adriatico sono disponibili 80 monopattini e fino a 30 bici; mentre a San Giovanni in Marignano il servizio comprende da 5 a 20 monopattini e da 20 a 30 e-bike.

Il modello scelto per le bici elettriche è la EB100 di Okai, dotata di cestino, portapacchi, cavalletto centrale, portatelefono con caricatore wireless e display integrato con tutte le informazioni utili sulla corsa. Si tratta di mezzi robusti e facili da usare, pensati per offrire comfort e sicurezza sia a residenti sia a turisti. Quanto ai monopattini, saranno operativi i modelli della gamma S3, con frecce anteriori e posteriori, interazione vocale e display indicante le principali informazioni sulla corsa,

L’uso dei mezzi è regolato da specifiche aree operative: nelle città di Gabicce Mare e San Giovanni in Marignano, il parcheggio è consentito solo all’interno di hub virtuali. A Misano Adriatico e Cattolica, invece, è attivo un sistema di extra-costo che penalizza il parcheggio fuori dagli stalli consigliati. Una scelta mirata a mantenere il decoro urbano e favorire comportamenti responsabili da parte degli utenti.

Attraverso l’app dedicata, BIT Mobility offre oltre 10 pacchetti e abbonamenti pensati per rispondere alle diverse esigenze di utilizzo, permettendo risparmi fino al 90% rispetto alla tariffa pay-per-use. Un’opportunità concreta per incentivare una mobilità più sostenibile e accessibile, contribuendo a migliorare la vivibilità del territorio nel rispetto dell’ambiente.«Siamo orgogliosi di poter confermare il nostro servizio in un’area dinamica e attrattiva come quella della Riviera e dell’entroterra romagnolo», afferma Michele Francione, Direttore Operativo Italia di BIT Mobility. «Il nostro obiettivo è offrire soluzioni concrete per una mobilità più sostenibile, integrata e accessibile. Monopattini ed e-bike rappresentano una vera alternativa all’auto privata, non solo per i turisti, ma anche per i residenti. Grazie alla collaborazione con i Comuni coinvolti, possiamo garantire ordine, sicurezza e rispetto del territorio. Ringraziamo gli Enti coinvolti per aver sposato, ancora una volta, la nostra filosofia aziendale, che guarda al futuro del trasporto locale con una forte sensibilità ai temi dell’ambiente e della sostenibilità, scommettendo su questo progetto. Una sinergia tra pubblico e privato che ci auguriamo possa crescere e rafforzarsi sempre di più nel tempo a beneficio dell’intero territorio».