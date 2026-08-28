Blackout a Marebello: con il buio scattano i furti negli alberghi della zona

Fiamme in viale Portofino e zona al buio per ore. Segnalati furti negli alberghi, forze dell’ordine impegnate nei controlli

La notte ha inghiottito viale Portofino a Rimini. Poco prima delle 22, un incendio è scoppiato all’interno di una centralina Enel nella zona di Marebello, lasciando al buio una parte del quartiere. Le fiamme hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, arrivati con un’autopompa e rimasti sul posto fino a mezzanotte.

Per poter intervenire è stato necessario lavorare insieme al personale di Enel, chiamato a effettuare il distacco della corrente. I vigili del fuoco hanno spento l’incendio e messo in sicurezza la cabina, mentre i tecnici hanno iniziato le verifiche sulla rete. Una parte della zona è rimasta comunque senza elettricità e il ripristino è proseguito nella notte e andrà avanti anche in questa giornata.

Nel frattempo, il buio ha creato una situazione di forte difficoltà anche sul fronte della sicurezza. Durante il blackout sono state segnalate intrusioni e furti all’interno di alcune strutture alberghiere della zona, con persone che avrebbero approfittato dell’oscurità per entrare negli hotel e portare via bagagli e altri effetti personali.

La presenza della polizia locale si è quindi intensificata. Gli agenti hanno controllato le strade della zona alla ricerca dei responsabili dei furti segnalati, delimitato il quartiere e seguito la gestione dell’area interessata dal blackout. I controlli hanno riguardato anche la zona del nuovo supermercato Despar, dove sono state effettuate verifiche sugli impianti.

Per alcune ore viale Portofino e le strade vicine sono rimaste immerse nel buio, con i tecnici impegnati a individuare il problema e le forze dell’ordine a presidiare il quartiere. L’intervento dei vigili del fuoco si è concluso poco dopo la mezzanotte. A quel punto, spento l’incendio, restava da riportare la luce nelle case e nelle attività rimaste senza corrente.