Novafeltria, furto notturno alla tabaccheria: in azione uomo col volto travisato

I fatti sono avvenuti intorno alle 2.30 di notte

Furto nella notte tra mercoledì e giovedì (26-27 agosto) a Novafeltria, nella centralissima via XXIV Maggio, sulla Marecchiese. Un ignoto malvivente, intorno alle 2.30, ha colpito in una tabaccheria della zona: con il volto travisato, ha forzato la porta di ingresso e ha prelevato il fondo cassa. Probabilmente un complice lo attendeva in auto per agevolarlo nella fuga. Le immagini delle telecamere sono al vaglio dei Carabinieri di Novafeltria, che hanno avviato le indagini. Il bottino è ancora da quantificare.