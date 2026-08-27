Versa 200mila euro per una casa, ma niente risarcimento dall’agenzia

Preliminare nullo e società venditrice fallita: il Tribunale di Rimini respinge la richiesta dell’acquirente e la condanna a pagare 14mila euro di spese

Aveva versato 200mila euro per un immobile in costruzione a Riccione, ma la fideiussione prevista dalla legge non era mai stata consegnata. Dopo la dichiarazione di nullità del preliminare e il fallimento della società venditrice, l’acquirente ha chiesto i danni all’agenzia immobiliare che aveva seguito la compravendita. Lo riporta il Corriere Romagna.

Il Tribunale di Rimini ha però respinto la richiesta. Secondo la giudice Giorgia Cecchini, l’agenzia aveva informato la donna della necessità della fideiussione e lei aveva comunque scelto di procedere.

A pesare sulla decisione anche il fatto che l’acquirente, all’epoca, fosse titolare a sua volta di un’agenzia immobiliare. Esclusa inoltre qualsiasi ammissione di responsabilità nella restituzione della provvigione di 2.700 euro.

La richiesta di risarcimento è stata quindi rigettata e l’acquirente dovrà pagare 14mila euro di spese legali.