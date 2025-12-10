Blitz contro i clan a Palermo, 50 misure cautelari

L’operazione della Polizia svela gli organigrammi di uno dei principali mandamenti mafiosi del capoluogo

Maxi operazione delle forze dell’ordine a Palermo contro la mafia e il narcotraffico. La Polizia ha eseguito misure cautelari nei confronti di 50 persone, ritenute a vario titolo coinvolte in associazione mafiosa, estorsione, intestazione fittizia di beni, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e spaccio.

Nel dettaglio, per 19 indagati il giudice per le indagini preliminari ha disposto la custodia cautelare in carcere, mentre per altri 6 sono stati ordinati gli arresti domiciliari. Nei confronti di ulteriori 25 soggetti è stato emesso un provvedimento di fermo, legato al rischio di fuga o alla possibilità che potessero inquinare le prove.

L’inchiesta ha permesso di ricostruire un vasto traffico di droga attivo in diversi quartieri del capoluogo siciliano e di individuare i nuovi organigrammi interni a uno dei mandamenti più influenti della città. Secondo gli investigatori, l’organizzazione sarebbe stata in grado di gestire con continuità sia le attività criminali tradizionali sia un articolato sistema di gestione e distribuzione di stupefacenti.

L’operazione rappresenta un ulteriore passo nella strategia di contrasto alle cosche palermitane, e le indagini proseguono per definire responsabilità e ruoli dei soggetti coinvolti.