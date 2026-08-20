“Blu Sicuro”, a Bellaria Igea Marina un tuffo alla scoperta del mondo sottomarino

Sabato 22 agosto al Bagno Gori un appuntamento gratuito dedicato a bambini e famiglie

Prosegue con il terzo appuntamento “Blu Sicuro – Un tuffo nel mondo sottomarino”, l’iniziativa gratuita organizzata dal Nucleo di Protezione Civile Bellaria Igea Marina, con il patrocinio del Comune di Bellaria Igea Marina, per avvicinare i più piccoli al mondo del mare e alla subacquea in tutta sicurezza. L’appuntamento è per sabato 22 agosto, alle ore 10.00 presso Bagno Gori 16-17 (via Capodistria).



L’esperienza è rivolta in particolare ai bambini dai cinque anni in su, ma vi possono prendere parte anche gli adulti, per vivere insieme un’esperienza divertente e sicura alla scoperta del mondo sommerso, accompagnati dagli istruttori che collaborano con la Protezione Civile. Un’occasione per avvicinarsi al mare, conoscerlo e imparare a viverlo in modo sereno e consapevole, attraverso un’esperienza coinvolgente e adatta a tutta la famiglia.

“Blu sicuro” nasce proprio, infatti, con l’obiettivo di unire divertimento, conoscenza e prevenzione, promuovendo una maggiore cultura della sicurezza in mare, a partire dai più piccoli ma coinvolgendo anche gli adulti. La partecipazione è gratuita.