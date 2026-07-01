“Blu Sicuro”, a Igea Marina un “battesimo dell’acqua” per bambini e famiglie

Sabato 4 luglio al Bagno 82 l’iniziativa gratuita della Protezione Civile di Bellaria Igea Marina

Respirare sott’acqua per la prima volta, scoprire i segreti del mondo sommerso e imparare a rispettare il mare divertendosi, in totale sicurezza. Il Nucleo di Protezione Civile di Bellaria Igea Marina rinnova il proprio impegno nell’educazione ambientale e costiera con “Blu Sicuro - Un tuffo nel mondo sottomarino”, l’iniziativa gratuita dedicata a bambini e famiglie in programma sabato 4 luglio alle ore 9.30 presso il Bagno 82 di Igea Marina.

L’evento, organizzato in collaborazione con l’Associazione Tecnici Subacquei “Gigi Tagliani” e con il prestigioso patrocinio del Comune di Bellaria Igea Marina, offrirà ai partecipanti dai 5 anni in su la possibilità di vivere il loro “battesimo dell'acqua” attraverso un’esperienza educativa, coinvolgente e protetta.

Un’avventura formativa tra gioco e consapevolezza

Guidati da istruttori qualificati, i piccoli esploratori potranno provare l’emozione del primo approccio all’ambiente sottomarino. Saranno utilizzate attrezzature specifiche messe a disposizione dagli organizzatori, nell’ambito di attività studiate su misura per l’età dei partecipanti.

L’obiettivo del progetto va oltre il semplice divertimento: si tratta di una vera e propria campagna di sensibilizzazione per trasmettere alle nuove generazioni il valore del rispetto del mare e l’importanza di adottare comportamenti corretti e consapevoli in acqua.

Partecipazione gratuita e aperta a tutti i bambini dai 5 anni in su.

Sabato 4 luglio, ore 9.30.

Bagno 82 - Via Alfonso Pinzon, Igea Marina.