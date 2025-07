Bluetongue, emergenza nel Riminese: Coldiretti chiede aiuti urgenti

Il 2025 mostra un peggioramento, con nuovi casi segnalati proprio in provincia di Rimini

Nel Riminese cresce la preoccupazione per l’epidemia di Bluetongue, una malattia virale trasmessa da moscerini che colpisce pecore, capre e bovini, causando febbre, difficoltà respiratorie, lingua blu e, nei casi gravi, la morte. Particolarmente colpiti gli allevamenti ovini, come l’azienda Pecora Nera di Coriano, dove decine di capi sono stati infettati.

Coldiretti Emilia Romagna ha chiesto ufficialmente alla Regione, il 18 luglio, l’attivazione di strumenti straordinari: un fondo di almeno 100mila euro per acquistare vaccini e garantire vaccinazioni gratuite, oggi solo volontarie e a carico degli allevatori. Si richiede inoltre un piano di indennizzi per le aziende colpite, per evitare la chiusura di molte realtà familiari già in difficoltà economica.

Nel 2024 i focolai in Italia erano 798, 9 dei quali in Emilia-Romagna. Il 2025 mostra un peggioramento, con nuovi casi segnalati proprio in provincia di Rimini. I mesi estivi, con l’aumento dei moscerini vettori del virus, rappresentano il periodo più critico.



















































